Власти Крыма рассматривают вариант запустить Северо-Крымский канал в обратном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность пустить воду из подземных источников в Азовском море по Северо-Крымскому каналу в обратном направлении - на север полуострова, если она окажется пригодной для полива полей, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" глава республики Сергей Аксенов.

"У нас пока открытый вопрос по источнику воды под Азовским морем. Там пока качество этой воды определяют, наличие твердых частиц, химии - задача определить, куда ее можно использовать. Но если ее можно использовать хотя бы для мелиорации, это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосных, ничего ставить", - сказал он.

Аксенов также сообщил, что графиков водоснабжения в Крыму не осталось, вопросы качества воды будут решаться.

"Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет. Понятно, есть вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, - с качеством воды, очисткой. Этот вопрос стоит в Крыму, качественной водой пользуются 77% населения, здесь есть задачи, в общем эти задачи решаются", - сказал Аксенов.

Он отметил, что, несмотря на то, что благодаря прошедшим летом ливням водохранилища наполнились и запас воды сформирован, продолжатся ранее заявленные мероприятия. В частности, планируется строительство опреснительной установки в Ялте, где нет подземных источников водоснабжения, будут проводиться работы на сетях, чтобы снизить потери, продолжается оценка качества пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.