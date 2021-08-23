Ульяновские власти намерены рекомендовать создание ковид-фри зон на культурных объектах

УЛЬЯНОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области намерено рекомендовать владельцам ночных клубов, кинотеатров и других объектов культуры создать так называемые ковид-фри зоны, чтобы избежать запрета на работу в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Ранее Преображенский сообщил, что в Ульяновской области предлагается на месяц запретить проведение массовых мероприятий. Кроме того, планируется приостановить работу концертных площадок, кинотеатров, театров и других объектов культуры.

"Предлагается ввести так называемые ковид-фри зоны, которые дают возможность организациям осуществлять свою деятельность <...>. То есть ночные клубы, кинотеатры, театры, объекты культуры смогут работать, если их владельцы, собственники заявятся для получения статуса ковид-фри зоны", - сказал он.

Преображенский напомнил, что для организации ковид-фри зон необходимо вакцинировать 100% персонала учреждения. "Соответственно, доступ туда будут иметь люди, которые вакцинировались. И это даст возможность возобновить работу этого закрытого бизнеса", - пояснил он.

Начальник государственно-правового управления добавил, что такие ковид-фри зоны можно организовать, чтобы получить разрешение на проведение массовых мероприятий. "Если, допустим, 200-300 человек, не более, но все вакцинированные, есть такая возможность", - уточнил он.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 72 033 случая заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 65 583 человека, умер 2 241 пациент с подтвержденной инфекцией.