Кипр понизил эпидемический статус шести стран

НИКОСИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр изменило эпидемический статус шести государств, причем во всех случаях - в сторону понижения, но не затронуло положения РФ, которая продолжает оставаться в красной категории, откуда невакцинированных пассажиров пускают на остров после прохождения двух диагностических тестов. Указанные изменения внесены в новый недельный реестр деления стран на категории, опубликованный в понедельник министерством здравоохранения и вступающий в силу с предстоящего четверга.

Начиная с 26 августа Германия и Хорватия будут переведены из зеленой категории, откуда для прибытия на Кипр медицинские документы не требуются, в оранжевую, откуда следует приезжать с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса.

Уровень еще четырех стран - Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна - будет с четверга понижен с оранжевого до красного.

В новом реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красного уровня придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе можно будет узнать о результате теста, который должен будет там появиться не позднее чем через 3 часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Согласно требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством начиная с 1 августа, невакцинированным гостям острова теперь приходится в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после прибытия на Кипр. Этот диагностический анализ, цену на который государство ограничило "потолком" в €10, они смогут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран их цветовой зоны. Однако на вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус , а также от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским препаратом "Спутник V", либо китайским - Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen. Но это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, а также России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и КНР. Но при этом кипрские власти оставляют за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass.