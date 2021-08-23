В управлении президента заявили, что Москва достойна звания креативной столицы континента

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москва по уровню городского развития и условиям работы креативных сообществ может претендовать на звание креативной столицы континента. Такое мнение высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.

"Сейчас Москва может без преувеличения претендовать на статус креативной столицы континента. Мы это видим по городскому развитию и по условиям, которые созданы для самых разных креативных сообществ в столице", - сказал Новиков в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту "Российской креативной недели".

Он также отметил, что культурная жизнь в столице не останавливалась, несмотря на пандемию. "Художественные процессы, кинопроизводство - все шло, да, с какими-то ограничениями, но все сообщества были востребованы, имели заказы, ресурсы для своего развития. Такого анабиоза, который мы видели в других частях планеты в плане культурной жизни, в России и в первую очередь в Москве не было, это очень здорово", - подчеркнул Новиков.

Он добавил, что потенциал "российских творцов позволяет не просто на равных, а зачастую в превосходных степенях создавать продукт, который пользуется спросом во всем мире". Поэтому Администрация президента РФ и Фонд президентских грантов уделяет вопросам развития креативных индустрий большое внимание, пояснил Новиков.

Он напомнил, что ООН объявила текущий год Годом креативных индустрий. "Мы вошли в международный тренд, попали в это течение абсолютно вовремя", - резюмировал Новиков.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian Creative Week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, пройдет 26-29 августа в Парке Горького в Москве.