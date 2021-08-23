Ульяновские власти рекомендуют ТЦ остановить работу общественных точек доступа в интернет

УЛЬЯНОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области рекомендует владельцам торговых центров приостановить работу общественных точек доступа к интернету для посетителей, чтобы избежать массового скопления людей в помещениях. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский на заседании штаба по комплексному развитию региона в понедельник.

"Есть (в проекте указа губернатора - прим. ТАСС) ряд пока рекомендационных пунктов, которые направлены на собственников и иных владельцев торговых центров. В частности, рекомендовано крупным торговым центрам приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в интернет и убрать из общих залов торговых центров места для отдыха людей", - сказал он.

Преображенский также добавил, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе предлагается также продлить срок действия введенных ограничений на месяц - по 26 сентября. Они предполагают соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественном транспорте, на остановках, в магазинах и торговых центрах, а также в других местах массового скопления граждан. Запрещена работа детских игровых комнат, приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 (22:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) следующего дня. При этом в ночное время по-прежнему могут работать летние веранды и террасы при заполнении не более чем на 50% от вместимости объекта, а также заведения, обслуживающие посетителей навынос. Ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта.

Начальник государственно-правового управления уточнил, что в регионе будет усилен контроль за соблюдением ограничений. "Нужно сосредоточиться на осуществлении контроля за ограничительными мероприятиями. В частности, объявить месячник "Общественный транспорт вне ковид", а также "Торговля вне ковид", - пояснил он.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 72 033 случая заражения коронавирусом.