Летняя студенческая школа на Соловках началась в формате проектных мастерских

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Летняя соловецкая школа Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) в понедельник начала работать на Соловецком архипелаге впервые в формате проектных мастерских. Как сообщила ТАСС руководитель проекта, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, студенты будут работать по пяти направлениям.

"В этом году мы решили попробовать формат мастерских, каждая проектная группа будет работать с педагогом, который не в первый раз на Соловках. В этом году это будет важная авторская история, когда студенты будут перенимать опыт старших коллег. В этом году у нас пять групп: экологическая, инженерно-педагогическая, музыкальная, историко-педагогическая и впервые - архитектурная", - сказала Тюкина.

Всего в программе участвуют 30 студентов разных направлений подготовки, как бакалавры, так и магистранты и будущие аспиранты. У Летней соловецкой школы две основные задачи: разработать реальные проекты, которые могут принести пользу жителям и гостям архипелага, а также предоставить студентам возможность получить опыт проектной деятельности на уникальной территории с богатым природным и культурным наследием.

Ковидные ограничения

На Соловецких островах действует ряд ковидных ограничений. Все участники школы либо сделали прививки от COVID-19, либо предъявляли при посадке на катер в Кеми отрицательный ПЦР-тест. Школу сопровождает врач, группы будут работать автономно и в основном на свежем воздухе. Из-за пандемии лекционная программа прошла онлайн еще до выезда на Соловки. Тем не менее для студентов запланированы лекции сотрудников Соловецкого музея-заповедника и ряд экскурсий. Впервые участники школы отправятся на Анзер - самый удаленный остров архипелага.

Тридцатого августа состоится защита проектных идей, а готовые проекты участники школы представят на конференции в Архангельске в ноябре.