В дагестанском селе сняли карантин, введенный из-за выявленного случая сибирской язвы

МАХАЧКАЛА, 23 августа./ТАСС/. Карантин сняли в селе Какашура Карабудахкентского Дагестана, где в начале августа местный житель был госпитализирован с подозрением на заражение сибирской язвой, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В настоящее время карантин в селе Какашура Карабудахкентского района снят. В ходе мониторинга за здоровьем жителей новых случаев заражения не обнаружено. Кроме того, скот в населенном пункте полностью вакцинирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведена дезинфекция более 200 га пастбищ, мест содержания скота, а также дворовых территорий.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Инфекция попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже - через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Ее источником являются дикие и домашние животные.