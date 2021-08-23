Опрос: больше половины французов поддерживают введение санпаспортов

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Большинство участников опроса французской социальной службы Elabe поддержали требование о предъявлении санитарных паспортов на транспорте и в ресторанах. Соответствующие данные были опубликованы в понедельник.

Опрос проводился среди 1 тыс. совершеннолетних жителей страны с 19 по 20 августа.

Так, ограничить поездки на поездах дальнего следования и самолетах для тех, кто не обладает подтверждающим факт вакцинации от коронавируса или отсутствие заболевания документом, согласились 77% (+1 процентный пункт за месяц) респондентов. Против допуска людей без санпропуска в культурные учреждения высказались 72% (+6 п. п.). За обязательное предъявление документа на входе в больницы и торговые центры высказались 65% (-5 п. п.) опрошенных, еще 64% (+6 п. п.) поддержали такую меру в ресторанах.

Подавляющее большинство (до 90%) сторонников санпаспортов - люди старше 65 лет. Среди молодых (до 35 лет) большинство, напротив, отвергают идею обязательного предъявления такого документа на входе в заведения общественного питания и торговые центры. Около трети респондентов подтвердили, что из-за введения санитарных пропусков им пришлось отменить походы в места, где такой документ обязателен.

Согласно опросу, 54% (+6 п. п. за две недели) не одобряют еженедельные акции противников санпропусков и вакцинации. Таким образом, отмечает Elabe, данный протест пользуется наименьшей поддержкой населения страны, по сравнению с другими крупными протестами, например антиналоговых акций движения "Желтые жилеты" или противников пенсионной реформы.

Ситуация во Франции

С 9 августа на территории всей Франции вступило в силу требование об обязательном предъявлении санитарного пропуска в ресторанах, барах, кино, а также на концертах и других крупных мероприятиях. При этом было отменено требование о масочном режиме в этих зонах, где необходим данный пропуск, за исключением самолетов и поездов дальнего следования. С середины июля в стране не прекращаются протесты против данной системы, их участники призывают бойкотировать торговые центры и рестораны, где соблюдают распоряжения властей и требуют на входе такой документ.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зафиксировано 17,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, всего же с начала пандемии в стране выявлено более 6,6 млн случаев. Жертвами эпидемии стали около 113 тыс. человек. В больницах сейчас находятся 10,6 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 2,1 тыс. - в реанимации. Более 47 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.