Четыре мировых рекорда установили на Эльбрусе за один день

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ (Кабардино-Балкарская Республика), 23 августа. /ТАСС/. Четыре мировых рекорда установили на вершине Эльбруса за один день, сообщил ТАСС в понедельник эксперт Книги рекордов России, автор фестивалей мировых рекордов Марат Узденов.

"Сегодня на Эльбрусе проходит фестиваль мировых рекордов, самый высокогорный фестиваль в мире, на вершине высочайшей горы Европы, на высоте 5 642 м над уровнем моря установлены четыре мировых рекорда. Спортсмен Виталий Шкель взбежал и спустился на вершину Эльбруса с поляны Азау за 4 часа 52 минуты, другой спортсмен Ильяс Ачабаев также преодолел эту трассу с рекордом, но с Приюта 11", - сказал Узденов.

Чемпион мира по бильярду Юрий Пашинский установил мировой рекорд по игре в бильярд, сыграв партию на высоте 4,3 тыс. метров над уровнем моря. Он также отметил, что на вершине Эльбруса впервые прозвучала песня "Минги тау" (название горы на балкарском языке - прим ТАСС) гимн горе Эльбрус в исполнении народного артиста Кабардино-Балкарии Амура Текуева. "Здесь на поляне возле пансионата "Иткол" уже установлены пять рекордов, в общем сегодня планируется установить 30. По итогам КБР станет рекордсменом среди субъектов Российской Федерации", - добавил собеседник агентства.

Сегодня свой рекорд установили и спасатели МЧС. "На вершине Эльбруса спасатели высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Азнор Хаджиев, Азамат Шаваев, Ислам Глашев и восходитель на Эверест Азнор Хаджиев пожарили жалбаур длиной 99 см (национальное балкарском блюдо, печень в жире, жарится как шашлык - прим. ТАСС) и угостили им оказавшихся в этот момент на вершине", - сообщил ТАСС замначальника отряда Альберт Хаджиев.