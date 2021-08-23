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В Минспорте Подмосковья предложили открывать секции для людей с инвалидностью

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в регионе около 300 тыс. человек с инвалидностью могут заниматься спортом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 300 тыс. человек с инвалидностью, проживающих в Подмосковье, могут заниматься спортом, но необходимо создать для этого соответствующую среду. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков на круглом столе "О развитии программ в сфере спортивной и социокультурной реабилитации людей с инвалидностью".

Круглый стол организован в преддверии Паралимпийских игр, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

"В России сегодня 11,5 млн инвалидов, из них 410 тыс. живут в Подмосковье. 300 тыс. из них могут заниматься физической культурой, хотя делают это лишь 47 тыс. И тут проблема в том, что мы обязаны создать соответствующую среду, чтобы люди потянулись в спортивные секции", - сказал Терюшков.

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