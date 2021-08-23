Движение на участке автодороги "Амур" в Приамурье ограничили из-за угрозы размыва полотна

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция ограничила движение транспорта по участку федеральной автодороги "Амур" из-за угрозы размыва земляного полотна в районе водопропускной трубы в связи с обильными осадками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"Госавтоинспекция информирует о том, что в результате выпадения обильных осадков на 1225-м километре автодороги федерального значения Амур "Чита - Хабаровск" (Магдагачинский район) возникла угроза размыва земляного полотна в районе водопропускной трубы. В связи с этим принято решение о закрытии движения для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

На участке ведутся работы по восстановлению движения. Для безопасности на месте дежурят экипажи Госавтоинспекции.

Дожди, прошедшие в Амурской области в минувшие выходные, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов, подмыли участки дорог. По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Амурской области местами ожидаются ливни, в отдельных районах грозы, усиление ветра с порывами до 14 м/с. Ночью и в утренние часы в пониженных местах туман.