"Российская креативная неделя" пройдет 26-29 августа в смешанном формате

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, пройдет 26-29 августа в Парке Горького в Москве в смешанном формате. Об этом сообщила директор RCW Марина Абрамова на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Программа будет делиться на два потока. Один поток - общественный, абсолютно свободный для посещения, он будет проходить в тематических шатрах: "Урбанистика", "Архитектура", IT, "Дизайн", "Новые медиа" и так далее. Также гостей ждет большой блок деловой программы. Если вы находитесь не в Москве, ничего страшного, с каждого мероприятия будут идти трансляции, будут организованы стриминги", - рассказала она.

Деловая программа включает более 20 сессий. "Это такие большие мозговые штормы для того, чтобы продвинуться дальше, определить пути для эффективного развития бизнеса. Нам также предстоит организовать диалог креативного бизнеса и органов власти", - пояснила Абрамова. Организаторы предложат к обсуждению с бизнесом вопросы создания Реестра креативных индустрий, вопросы работы банковской системы с креативными организациям и другие.

Всего же гостей ждут более 700 спикеров, из которых 40 - иностранные гости. "Мы будем также затрагивать вопросы и экспорта. Как, если у вас свой хороший стартап и вам нужно продвинуться на глобальный рынок, как вам вырасти в России? И что мне кажется очень важным - мы затронем развитие в регионах, и будет несколько крупных сессий посвящено именно этому", - информировала Абрамова.

В этом году кураторами тематических площадок стали компании-лидеры, которые представляют свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки. Среди них: международный игровой бренд MY.GAMES (Mail.ru Group), "Яндекс", "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", группа компаний "Просвещение", группа российских музыкальных компаний ZVONKO GROUP, издательская группа "Эксмо-АСТ", культурно-образовательный жилой кластер Russian Design District. Министерство науки и высшего образования РФ будет курировать площадку "Наука и технологии".

Основными темами RCW в этом году заявлены "2021 год - Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "2021 год - Год науки и технологий в России", "Участие 14 лидеров креативных отраслей", "Интеллектуальная собственность", "Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты", "Международная и региональная повестка", "Профориентация ХХI века", а также "Экологичность" и "Инклюзия".

Целый ряд спецпроектов затрагивает темы, волнующие студентов. Так, будет презентован проект "Индекс медийной активности высших учебных заведений", подведены итоги программы студенческого туризма "Открой свою Россию: лето 2021 (кампусы)", а министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков проведет открытый диалог со студенческой молодежью. Участники другого спецпроекта обсудят актуальные вопросы, связанные с ковид-реальностью и трансформацией индустрии.

О программах

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева рассказала, что на неделе компания планирует "заглянуть в будущее креативных индустрий" и понять, в каком направлении будет двигаться сфера в ближайшие пять лет. Холдинг проведет в рамках недели два питчинга, организует сессии с блогерами, онлайн-кинотеатрами и платформой RUTUBE.

Компания Zvonko Group предложит начинающим музыкантам 29 августа представить записи композиции "из рук в руки", после чего менеджеры ведущих лейблов определят лучших из лучших и предложат заключить контракты на выпуск синглов.

"Национальная медиа группа" расскажет, как создается контент для женской аудитории, как создают реалити-шоу. Также пройдет сессия сценаристов - о профессии, заработках и роли сценаристов на рынке.

Вход на площадки для гостей будет свободным.