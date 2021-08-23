Два корабля для проекта "Северный морской путь" спустили на воду в Татарстане

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького в Татарстане спустил на воду лоцмейстерские суда "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин", предназначенные для работы на Северном морском пути. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

"Новые суда необходимые для обеспечения безопасности мореплавания по Северному морскому пути и развития портовой инфраструктуры строятся в России впервые за 30 лет. И АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" вносит значительный вклад в, поставленную Президентом Российской Федерации В.Путиным, стратегическую задачу России по социально-экономическому развитию Арктики и, в частности, Северного морского пути", - сообщили в пресс-службе завода.

Лоцмейстерские суда проекта BLV03 были заложены на заводе в октябре 2019 года. Они получили имена "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин" в честь ученых, руководивших институтами "Ленморниипроект" и ЦНИИМФ.

Проект разработан Морским инженерным бюро, которое занимается комплексными научными исследованиями и созданием проектов гражданских судов всех типов и назначений. Корабли предназначены для обслуживания и доставки на берег навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других работ для гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Суда планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развитию портовой инфраструктуры.

В рамках официальной части церемонии состоялось награждение работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

В завершении мероприятия крестные матери (представительницы государственного заказчика) разбили о носовую часть каждого судна бутылку шампанского.