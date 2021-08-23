Крупнейшую партию вакцины в объеме более 60 тыс. доз поставили в Вологодскую область

ВОЛОГДА, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшая партия вакцины от коронавируса с начала массовой иммунизации населения доставлена в Вологодскую область. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"21 августа в регион поступила самая крупная партия вакцины с начала вакцинации населения, объем - свыше 60 тыс. доз, из них 48 тыс. доз - это "Спутник Лайт" и 13 тыс. - "Спутник V", все они доказали свою бесспорную эффективность. Во всех открытых пунктах вакцинации, а их в области 145, в необходимом количестве имеется весь запас вакцины", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 60 тыс., коэффициент распространения инфекции - единица, как и в среднем по стране. На данный момент госпитализирован 1 131 человек, моногоспитали заполнены на 83,5%. При этом иммунизация проведена на 48% от плана, первым компонентом привиты 262 тыс. человек, вторым - около 230 тыс. человек.

На 23 августа в области зафиксировано 59 979 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 226 человек. Выздоровели 53 458 человек, умерли 1 562.