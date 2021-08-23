Бюст Герою Советского Союза Булатову открыли в Курске к 78-летию победы на Курской дуге

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Бюст Герою Советского Союза Михаилу Булатову, в одиночку разминировавшему проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участнику битвы на Курской дуге открыли в понедельник в центре Курска, передает корреспондент ТАСС.

Герой Советского Союза, почетный гражданин Курска и Курской области Михаил Булатов, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом, умер 3 марта 2020 года в возрасте 95 лет. Булатова похоронили на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." рядом с могилой Героя Советского Союза, полковника Степана Перекальского.

"Символично, что именно сегодня [в день 78-летия победы в Курской битве] мне выпала честь открыть бюст Михаила Алексеевича Булатова. Он стал легендой еще при жизни. За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическое воспитание молодежи Михаил Алексеевич посмертно награжден благодарностью президента. Вручил эту награду дочери - Наталье Михайловне", - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Конкурс проектов объявили в 2020 году, решением комиссии автором будущего бюста утвердили курского скульптора Юрия Киреева. Бюст, отливку которого проводили в Смоленской области, установили в сквере в центре Курска. Именем последнего Героя Советского Союза, жившего в Курской области, также планируется назвать одну из улиц Курска.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести.