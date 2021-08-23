Грозы и похолодание на 10-15 градусов ожидаются в регионах УрФО в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Дожди и грозы с сильными порывами ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. В регионах похолодает на 10-15 градусов, сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах.

"В ближайшие дни раскаленный воздух начнет постепенно перемещаться на Западную Сибирь. Движение атмосферного фронта через территорию Урала (вначале - через север Свердловской области и Пермский край, 26 августа - через более южные районы Урала) будет сопровождаться кратковременным дождем, грозами, шквалистым усилением ветра. Температура воздуха понизится на 10-15 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник в Свердловской области пройдут дожди и грозы, порывы ветра - до 15-20 м/с, местами ожидается жара до 36 градусов. К четвергу жара спадет до 18-23 градусов. В Челябинской области, по данным синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха днем будет достигать 37 градусов тепла, при этом во вторник возможны грозы и небольшие дожди. Власти региона объявили временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, до 25 августа.

По данным Курганского гидрометцентра, по 27 августа по области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов и более, в отдельных районах - сильная жара с максимальной температурой воздуха 31-36 градусов. Воздух в Ханты-Мансийске прогрелся до +30,3 градуса, что превысило абсолютный максимум. "21 августа 2021 года в Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха составила +30,3 градуса, что на 0,8 градуса выше абсолютного максимума, зарегистрированного в 1949 году", - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в регионе потеплеет до +32, ожидаются грозы и порывы ветра до 14-15 м/с.

В Тюменской области к четвергу ожидаются грозы с порывами ветра до 15-18 м/с, температура воздуха понизится с 31-36 градусов до 28-33, местами - до 23 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе также ожидаются похолодание с 22-27 градусов до 9-14, дожди и грозы.