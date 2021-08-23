Дело по шуточной петиции о присоединении Латвии к США дошло до Конституционного суда

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Дело по шуточной петиции о присоединении Латвии к США, автор которой - Денис Бартецкий - был приговорен к исправительным работам, дошло до Конституционного суда. Об этом в понедельник сообщил юрист и специалист по европейскому праву Алексей Димитров.

"На прошлой неделе Конституционный суд решил начать процесс по соответствию конституции нормы Уголовного закона (в старой редакции), которая предусматривала ответственность за призыв к ликвидации независимости Латвии (новая редакция предусматривает ответственность только за призывы к ликвидации независимости антиконституционным путем). Также оспорено не придание новой редакции обратной силы", - написал он на своей странице в Facebook.

"Автор жалобы был признан виновным и приговорен к общественным работам и пробационному надзору за призыв к присоединению Латвии к США. Теперь Конституционный суд приостановил исполнение приговора. Рад, что удалось приложить руку к этой жалобе", - указал юрист.

Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.

Бартецкий тогда указывал, что стал автором петиции о присоединении Латвии к США в ответ на приговор суда жителю страны Максиму Коптелову, получившему реальный тюремный срок за шуточную петицию о присоединении республики к РФ. Ранее суд в Латвии приговорил Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию в марте 2014 года аналогичного сбора подписей за присоединение республики к России. Позже суд смягчил наказание и полгода тюрьмы были заменены на 140 часов принудительных работ.

В отношении Бартецкого было возбуждено уголовное дело по первому пункту 82-й статьи Уголовного закона страны - "Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики". В 2019 году суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции, приговорив его к 80 часам исправительных работ и году пробации.