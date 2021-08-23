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Президент Азербайджана премировал сотрудников МЧС, тушивших лесные пожары в Турции

На эти цели из резервного фонда президента Азербайджана выделено около $600 тыс.

БАКУ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 1 млн азербайджанских манатов (около $600 тыс.) на премирование сотрудников МЧС страны, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на его сайте.

"Для премирования сотрудников, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике, из резервного фонда президента Азербайджана выделить Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики один миллион манатов", - говорится в документе.

Азербайджан направил на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами более 700 пожарных, 97 единиц техники, вертолет и самолет-амфибию МЧС страны.

Сильные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали. 12 августа власти страны заявили, что пожарным удалось взять под контроль все очаги возгорания.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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