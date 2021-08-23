Президент Азербайджана премировал сотрудников МЧС, тушивших лесные пожары в Турции

БАКУ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 1 млн азербайджанских манатов (около $600 тыс.) на премирование сотрудников МЧС страны, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на его сайте.

"Для премирования сотрудников, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике, из резервного фонда президента Азербайджана выделить Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики один миллион манатов", - говорится в документе.

Азербайджан направил на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами более 700 пожарных, 97 единиц техники, вертолет и самолет-амфибию МЧС страны.

Сильные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали. 12 августа власти страны заявили, что пожарным удалось взять под контроль все очаги возгорания.