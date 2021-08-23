В Петербурге отремонтировали Таврический мост 1793 года постройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" завершили реставрацию 4-го Таврического моста в Таврическом парке Санкт-Петербурга. Последний раз ремонт на объекте культурного наследия федерального значения проходил 20 лет назад. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Мостотреста" в понедельник.

"Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" завершили работы по обновлению 4-го Таврического моста, расположенного с одноименном саду. <…> Мост был сооружен в 1793 году, последний по времени ремонт на переправе проводился более 20 лет назад", - рассказали в пресс-службе учреждения.

Пешеходный металлический мост, сооруженный уже после смерти владельца, князя Григория Потемкина-Таврического, более двух веков служит переправой через протоки Большого пруда в Таврическом саду при одноименном дворце. Сам сад начали разбивать в 1783 году, однако вплоть до 1866 года доступ в парк был закрыт для посетителей.