Число случаев пневмонии, ежедневно выявляемых на Ставрополье, сократилось втрое

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Количество случаев пневмонии, ежедневно выявляемых в Ставропольском крае, сократилось до 100. В пиковый период третьей волны пандемии этот показатель был втрое больше, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Ситуация с заполняемостью коек, потреблением кислорода намного улучшилась. За последние четыре дня выписали на 500 человек больше, чем положили в лечебные учреждения. Число ежесуточно выявляемых пневмоний наконец вернулось к цифре 100 и менее. Напомню, что в пике было 300 ежесуточно выявляемых пневмоний", - сказал он в видеозаписи, выложенной на своей странице в Instagram.

При этом Владимиров отметил возросший показатель смертности - до середины августа 2021 года в крае это показатель был стабильно меньше десяти. Последние четыре дня от осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях ежедневно умирали по 19 пациентов.

"Если кто-то думает, что вся заболеваемость и смертность среди людей в возрасте 60+, то нет. Заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 40 лет выросла в шесть раз, сегодня 35% заболевших - молодого возраста", - отметил Владимиров.

По сообщению пресс-службы губернатора, на заседании краевого совета по противодействию коронавирусной инфекции в понедельник Владимиров поручил обеспечить необходимый лекарственный запас в системе здравоохранения региона. Также он поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавируса в общественных местах, включая общественный транспорт, магазины, кафе, рестораны и так далее.