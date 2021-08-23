РЖД назначит дополнительные "Ласточки" Петербург - Рускеала для зрителей "Рояля в каньоне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Дополнительные "Ласточки" Петербург - Рускеала назначили в ОАО "РЖД" для желающих принять участие в концерте "Рояль в каньоне" на поверхности воды Мраморного каньона в Карелии. Новые поезда пройдут по маршруту 4 сентября, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Специально для пассажиров, желающих принять участие в проекте "Рояль в каньоне", который пройдет 4 сентября 2021 года в горном парке "Рускеала", ОАО "РЖД" назначает дополнительный поезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Рускеала. "Ласточка" № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 14:15 и прибудет в Горный парк "Рускеала" в 20:20. В обратном направлении поезд № 830 отправится в 23:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04:15 следующих суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году в концерте "Рояль в каньоне" примут участие солисты Мариинского театра. Вместе с пианистом Павлом Андреевым они разместятся на специальном понтоне посреди озера на дне Мраморного каньона в горном парке "Рускеала". Естественным усилителем звука на концерте при этом выступят отвесные скалы Мраморного каньона, отмечается на сайте горного парка "Рускеала".