На Кубани за пять лет количество школьников увеличилось почти на 20%

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Количество школьников в Краснодарском крае за пять лет увеличилось на 120 тыс. учащихся, что сравнимо со вместимостью 80 новых школ. Для решения проблем нехватки учебных мест в школах в 2022 году планируется построить 14 новых школ, сообщил в Telegram-канале в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Первого сентября 725 тыс. учеников сядут за парты. <…> За последние пять лет количество школьников выросло в крае на 120 тыс. А это около 80 новых школ. Поэтому нам нужно строить еще больше", - говорится в сообщении главы региона.

Он уточнил, что в 2021 году в регионе начнут работать 14 новых школ и корпусов, из них 10 откроются уже с 1 сентября. Также по его словам, Краснодар получил на 2021 и 2022 годы 3,6 млрд рублей федеральной поддержки, за счет этих средств планируется открыть восемь школ, всего в 2022 году в Краснодарском крае планируется построить 14 школ.

В пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам сообщили, что каждый третий рубль из бюджета Краснодарского края направляется на отрасль образования, в этом году объем финансирования составляет 105 млрд рублей, это в два раза больше, чем пять лет назад. Благодаря строительству новых школ в Краснодарском крае в них приходят работать больше молодых учителей. Так, на текущий момент восемь тыс. педагогов в школах края моложе 35 лет, почти 600 педагогов впервые в этом году приступят к работе в школе после окончания вузов и колледжей.

Краснодарский край - третий регион в РФ по числу населения. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, из-за чего в крае несколько лет назад возникла нехватка мест в школах и детсадах. Власти региона признали первоочередной задачей строительство образовательных учреждений, в 2020 году сообщалось, что с 2015 года на Кубани построили 50 новых школ.