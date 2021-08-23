Алиханов: Калининград нуждается в качественном изменении структуры МСП

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Качественное изменение структуры малого и среднего предпринимательства (МСП) с уходом от преобладания в нем торговли и строительства необходимо Калининградской области для решения задачи вовлечения в бизнес широкого круга жителей региона. Такое мнение высказал в понедельник губернатор области Антон Алиханов на конференции "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память", проходящей в курортном Светлогорске.

В настоящее время, по его словам, МСП в регионе почти на две трети представлено торговлей и строительством.

"При сохранении такой структуры наращивание количества занятых в малом и среднем бизнесе вряд ли может свидетельствовать о каком-то качественном и высокоскоростном развитии этого сектора. <...> На наш взгляд, одной из ключевых задач, помимо увеличения вовлеченности населения в бизнес, является качественное изменение структуры МСП. Это, в том числе, приведет за собой и более широкую представленность российских малых и средних компаний в международном разделении труда, в экспорте".

Помимо расширения сектора производственных МСП и туристического бизнеса, власти региона стимулируют наукоемкие предприятия и коммерциализацию научных разработок. "В регионе делается ставка на развитие, в том числе и человеческого капитала, научную и инновационную деятельность - направления, которым не мешают границы. Для нас это реальная возможность для прорывного развития. Мы целенаправленно создаем благоприятные условия для создания и развития высокотехнологичных наукоемких производств и стартапов, продолжаем работу по формированию максимально комфортных условий для ведения малого и среднего бизнеса: действует целый спектр программ льготного финансирования, осуществляется грантовая поддержка и еще целый ряд иных мер поддержки предпринимателей и самозанятых граждан", - сказал Алиханов.

Научная конференция "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память" проходит в курортном Светлогорске под Калининградом. Организатором выступил Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта. Эксперты, представляющие ведущие российские вузы, региональные власти, обсуждают проблемы развития российских приграничных регионов, сохранения исторической правды в современных геополитических условиях. В рамках конференции, в частности, состоялся круглый стол "Стратегия развития Калининградской области: Прошлое, настоящее, будущее", в ходе которого обсуждались наиболее перспективные направления развития территории.