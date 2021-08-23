Поликлиники Петербурга будут обзванивать пожилых и приглашать на вакцинацию от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли лишь 35% жителей старше 60 лет, в ближайшее время поликлиники будут уделять особое внимание именно этой группе населения. Об этом в понедельник на своей странице " ВКонтакте " сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Пока в Петербурге в среднем привито 35% населения старше 60 лет - это слишком мало. Поликлиники в ближайшее время будут уделять особое внимание вакцинации именно этого контингента петербуржцев. В районах составлены списки прикрепленного населения 60+. Тех, кто еще не привился, будут обзванивать медработники", - написал глава комитета.

Он пояснил, что для работников здравоохранения именно люди старше 60 лет были и остаются основной группой риска инфицирования коронавирусной инфекцией. Именно они чаще других попадают в больницы. "Увы, именно среди них зафиксирована самая высокая смертность", - отметил Лисовец.

При этом, по словам председателя комитета, за последний месяц заболеваемость и уровень госпитализации COVID-19 в Петербурге резко снизились. Однако он предупредил, что осенью возможен новый подъем заболеваемости. "В этих условиях хотелось бы еще раз напомнить пожилым петербуржцам о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Лучшее, что они могут сделать по возвращении с дачи или деревни - это пойти и привиться. И букет хронических заболеваний - это не противопоказание, а наоборот - прямое показание к прививке", - рассказал Лисовец.

Всего вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Петербурге прошли 1,4 млн человек, завершили цикл - 1,3 млн. В понедельник в администрации города сообщили, что в Петербург поступила новая крупная партия вакцины "Спутник V" - 79,8 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 567 876 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 544 885 человек, умерли 20 303. За последние сутки в городе выявили 691 случай заражения.