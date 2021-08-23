Останки 167 бойцов, погибших в годы войны, перезахоронили в Калужской области

КАЛУГА, 23 августа. /ТАСС/. Останки 167 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных в ходе поисковой экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе", перезахоронили в понедельник на территории мемориального комплекса "Зайцева гора" в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания региона.

"Сегодня на территории мемориального комплекса "Зайцева гора", расположенного в Барятинском районе, состоялось торжественное перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили останки 167 бойцов. По найденным семи смертным медальонам, красноармейской книжке и подписной ложке удалось установить имена девяти бойцов", - сообщает пресс-служба.

Экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходят в Калужской области с 2014 года. За это время поисковикам удалось найти останки свыше тысячи бойцов Красной армии. Имена многих из них удалось установить по медальонам и красноармейским книжкам. В этом году экспедиция проходила с 11 по 24 августа, в ней принимали участие около 730 представителей поисковых отрядов из регионов России, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Казахстана, Киргизии.

Бои в районе высоты 269,8 "Зайцева гора" в Калужской области считаются одними из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. На этом сравнительно небольшом пятачке в боях за овладение Варшавским шоссе погибло более ста тысяч бойцов. Занять эту высоту для наших означало взять контроль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Здесь советские войска столкнулись с глубокоэшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались с февраля 1942 до марта 1943 года.