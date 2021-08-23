Северная Македония предоставит афганским беженцам въездные визы на три месяца

ЗАГРЕБ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Северной Македонии в целях обеспечения условий для приема беженцев из Афганистана будут предоставлять им въездные визы, разрешающие пребывание на территории страны до 90 дней. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр балканской республики Зоран Заев.

По словам Заева, оплату въездных виз будут обеспечивать различные организации США. "У нас нет случаев запроса политического убежища, но все-таки в соответствии с международными законами, принятыми у нас, мы будет рассматривать подобные действия, - отметил глава кабмина Северной Македонии. - Все люди, которых мы готовимся принять и в отношении которых мы дали свои заверения, что примем, получат статус временного пребывания на 90 дней посредством визы".

В то же время, по словам Заева, некоторые из афганских беженцев уже объявили о том, что пробудут в Северной Македонии не более 10-15 дней.

Правительство Северной Македонии выразило готовность принять на территории страны 450 беженцев из Афганистана. В кабмине уточнили, что первая группа афганцев в зависимости от развития ситуации в кабульском аэропорту должна прибыть в ближайшее время. В связи с этим МВД и Агентству национальной безопасности страны даны поручения провести оперативную и административную подготовку к приему беженцев.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.