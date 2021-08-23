Власти Адыгеи планируют построить в Майкопе новую коррекционную школу для детей с ОВЗ

МАЙКОП, 23 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в ближайшие годы построить в Майкопе новую коррекционную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщил ТАСС в понедельник министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"Планируем построить в Майкопе коррекционную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающую всем современным требованиям - взамен прежней, очень старое здание которой нуждается в капитальном ремонте. Обеспокоенные состоянием учебного заведения родители обратились с соответствующей просьбой к главе республики (Мурату Кумпилову - прим ТАСС), и он дал соответствующее поручение. Уже в этом году мы примем участие в федеральной программе на 2023-2024 годы, а сейчас с мэрией Майкопа подбираем подходящий под строительство участок", - сказал он.

Новая школа будет рассчитана на 250 мест, в старой обучается порядка 200 детей. Проект под строительство нового учреждения, внесенный в реестр Минстроя России, уже есть, он будет доработан с учетом создания условий по доступной среде, уточнил министр.

Сегодня благодаря реализации регионального проекта "Современная школа" (нацпроект "Образование") в двух государственных коррекционных школах региона за последние два года создали условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями здоровья получать доступное, качественное образование и профессиональную подготовку. Поскольку число детей с ОВЗ увеличивается, строительство новой просторной школы должно решить проблемы с обеспечением детей с ОВЗ необходимым образованием, добавил собеседник агентства.