Полиция задержала восемь человек в первый день протестов экоактивистов в Лондоне

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Восемь активистов природозащитного движения Extinction Rebellion задержаны в понедельник в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой столичной полиции.

Ранее Extinction Rebellion объявила, что с 23 августа в течение двух недель будет ежедневно проводить акции протеста в британской столице, требуя от правительства прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии. Однако уже накануне они выразили свой протест, испачкав краской стены ратуши Гилдхолл в лондонском Сити. В результате 22 августа были задержаны еще 10 человек.

В понедельник экоактивисты попытались перекрыть ряд лондонских улиц, начав свою пятую по счету массовую многодневную акцию с Трафальгарской площади.

Акции по традиции проходили при значительном присутствии полиции. Скотленд-Ярд в преддверии протестов распространил заявление, в котором признал право на выражение своего мнения, однако предупредил, что манифестанты своими действиями "не имеют право вызывать серьезные перебои" в движении общественного транспорта, доставлять существенные неудобства жителям и гостям Лондона.

В октябре 2019 года протестные акции Extinction Rebellion также продолжались в Лондоне на протяжении двух недель. Всего были задержаны более 1,8 тыс. активистов, а расходы полиции на обеспечение безопасности в связи с демонстрациями превысили $27 млн.