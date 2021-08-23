Новая учебная программа по техпредпринимательству будет доступна школьникам

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" и Школа "Летово" сделали доступными уроки по технологическому предпринимательству для любых образовательных учреждений. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Группы.

Завершена разработка двух образовательных программ - для учеников старших классов и учителей, которые смогут проводить занятия по технологическому предпринимательству. Новый учебный курс может стать базой для самостоятельного технического кружка в основной школе или в учреждениях дополнительного образования.

"Проблема в том, что в школах не знакомят с основными направлениями развития технологий, тем более там не говорят о предпринимательстве. Мы придумали эти программы, чтобы детям рассказывали об устройстве бизнеса, связанного с новыми технологическими решениями, интересно сообщали им о главных трендах, над которыми работают ученые и инженеры мира. Надеемся, что технологических проектов будет появляться больше, а лучшие мы пригласим в наш акселератор "Технолидеры будущего", - приводит пресс-служба слова руководителя направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов ФИОП Светланы Решетниковой.

Учебный курс состоит из шести модулей, в том числе по темам функциональных материалов, нано- и оптоэлектроники, качества жизни и энергоэффективности. Он дает знания о перспективных технологиях, сферах использования и потенциальных объемах рынка. Обучение не требует дорогостоящего дополнительного оборудования, что задает большой потенциал для распространения.

В апробации программы приняли участие 76 школьников из Москвы (школа "Летово" и школа 1811), Орла (Гимназии № 1 и 19), Орловской области (Знаменская средняя образовательная школа), а также из Томска (Томский физико-технический лицей).

"В умах детей мы попытаемся слить воедино технологии и предпринимательство. Рассказывая о технологии, обязательно сообщим, где и какие заводы ее используют сейчас или могут освоить в будущем, объемы рынков. Когда говорим про предпринимательство, обязательно возвращаемся к технологии, которую они развивают", - отметил руководитель авторского коллектива разработчиков программы, заведующий лабораторией Школы "Летово" Павел Котин.

О Фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.