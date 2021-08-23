В Дагестане построят республиканскую детскую больницу на 300 мест

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство республиканской детской больницы на 300 мест начнется в Дагестане в 2022 году, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Председатель правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов сегодня провел совещание по вопросу строительства республиканской детской больницы на 300 коек. В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения России ведется разработка и согласование медико-технического задания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о строительстве принято в связи с острой нехваткой объектов здравоохранения в Махачкале, работы начнутся в 2022 году. Наиболее подходящим для строительства больницы отмечен участок в поселке Новый Хушет, который входит в городской округ. В населенном пункте запланирована комплексная застройка нового микрорайона - школа, детский сад, жилые, административные и офисные здания, а также обустройство дорог.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что первичное звено здравоохранения Дагестана до 2025 года по госпрограмме получит 6,5 млрд рублей. На эти средства планируется провести ремонт и реконструкцию порядка 300 медучреждений, а также приобрести более 680 единиц спецтранспорта.