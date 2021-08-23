Премьер Черногории встретился с Александром Гинцбургом

БЕЛГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич провел встречу с главой Центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом и отметил исключительную важность российской вакцины "Спутник V" в борьбе с пандемией коронавируса.

"Я имел честь принимать у себя директора института имени Гамалеи и создателя вакцины "Спутник V" Александра Гинцбурга. Вдохновленные первопроходцы науки всегда предлагали новые решения для выхода из сложных ситуаций. "Спутник V" представляет собой одно из таких решений, имеющее серьезное значение в борьбе с COVID-19", - написал Кривокапич в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является одной из худших в относительном выражении в Европе. С начала пандемии в Черногории, население которой составляет около 620 тыс. человек, выявили свыше 110 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 680 человек умерли.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он также является первым препаратом на аденовирусной платформе, при разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ. На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.