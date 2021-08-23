Партнер экс-адвоката Трампа намерен признать вину по обвинениям федеральной прокуратуры

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Один из партнеров Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа - намерен признать себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него федеральными властями. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в понедельник в базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В документе отмечается, что на среду запланированы слушания по "изменению показаний о признании вины". Начало заседания, на котором, как ожидается, выступит предприниматель Игорь Фруман, которому федеральная прокуратура США предъявила ряд обвинений, намечено на 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Телекомпания CNN подчеркивает, что Фруман намерен признать себя виновным. При этом не уточняется, по какому именно пункту обвинений предприниматель рассчитывает изменить свою позицию. Ранее Фруман отвергал все выдвинутые в его адрес обвинения.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.