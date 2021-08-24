Два захоронения советских солдат обнаружили во время экспедиции на Курилах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 августа. /ТАСС/. Организованная Русским географическим обществом Камчатско-Курильская экспедиция обнаружила два захоронения советских солдат на острове Шумшу Курильской гряды. В них покоятся останки двух красноармейцев и одного военного моряка, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

"Захоронения не эксгумировались. На месте захоронений изготовлены и установлены временные памятные знаки, на которых отражены сведения о количестве покоящихся бойцов, их принадлежность к родам войск, дата обнаружения, данные экспедиции и ведомств, участвовавших в поисковой операции", - говорится в сообщении СК, сотрудник которого также принял участие в работе экспедиции.

Уточняется, что в одном захоронении покоятся двое военнослужащих, по остаткам форменной одежды которых удалось определить их принадлежность к советской армии и флоту, во втором - солдат Красной армии. Также участники экспедиции обнаружили многочисленные места нахождения взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Второй мировой войны, - снаряды, минометные выстрелы, противодесантные мины и патроны к винтовкам как советского, так и японского производства.

Ежегодная экспедиция высадилась на острове Шумшу Курильской гряды в конце июля - в месте, где произошло первое и решающее событие всей Курильской десантной операции.