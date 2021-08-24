В горах Красной Поляны в три раза расширят трассу для катания к зимнему сезону

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" реконструирует горнолыжные трассы в Восточном секторе, сделав их более комфортными для катающихся. В процессе работ в три раза расширят основную трассу "Восточная" - до 18 м, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Модернизация связана со сложным спуском в Восточный сектор, который ранее выбирали только опытные лыжники и сноубордисты из-за узких и довольно резких поворотов красной трассы "Восточная". В новом зимнем сезоне ее расширят в три раза - до 18 м, а уклон дополнительно опустят на 16 градусов", - пояснили в пресс-службе курорта.

Это позволит сделать трассу более комфортной, в том числе для неопытных райдеров. Реконструкция трасс в Восточном секторе позволит попасть с локации Цирк-2 на синюю трассу "Поликаря", к старту которой в прошлом сезоне можно было подняться только на подъемнике.

Курорт "Красная Поляна" - один из горных курортов Сочи, включающий более 10 различных форматов отдыха и свыше 100 развлечений. На территории курорта расположились отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания, девять фрирайд-зон и два сноупарка.