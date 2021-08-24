Мордовия предложит изменения в законодательство об уборке в заповедниках валежника

ТАСС, 24 августа. Мордовия, где с начала августа действует крупный пожар в заповеднике, выступит с инициативой изменения законодательства об уборке на заповедных территориях валежника, который часто становится причиной возгораний. Об этом ТАСС сообщил во вторник врио главы региона Артем Здунов.

"Надо принимать принципиальное решение по уборке на территории заповедника валежника, который становится причиной возгораний. Но сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях, согласно которому нуждающиеся в лесовосстановлении земли должны быть оставлены на естественное заращивание. Мы будем обращаться в федеральный центр с этим вопросом. Сейчас Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства, определяющего подходы к уборке валежника", - сказал Здунов.

Он напомнил, что с 2010 года, когда в Мордовском государственном природном заповеднике сгорело 12 тыс. га леса, возгорание валежника происходило неоднократно. "Это костер под открытым небом. И это будет постоянно, есть и человеческий фактор, и природный, эту угрозу надо устранить. Огромное количество сил и средств уходит на этот пожар: шесть самолетов подняли в воздух, привлечены вертолеты, 1,5 тыс. человек, тяжелая техника, которую мы, в том числе, сняли со строительных объектов", - отметил врио главы республики.

Пожар в заповеднике

Пожар в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от огня в 2010 году. Из-за ветреной, жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился и прошел за три недели почти 9 тыс. га.

По данным МЧС РФ, продолжают действовать два очага пожара, в северо-западной части заповедника площадь активного горения составляет 10 га, в северо-восточной части - 120 га, на территории городского округа город Первомайск - 2 га. По данным ГУ МЧС по Мордовии, пройденная огнем площадь составляет около 9 тыс. га. 23 августа к тушению пожара были привлечены почти 900 человек - спасатели и пожарные из разных регионов России и добровольцы, 213 единиц техники, аэромобильные группировки МЧС России, авиация. Решено усилить авиационную группировку, планируется прибытие двух вертолетов и самолетов Бе-200ЧС МЧС России.

Ранее в Мордовии был введен режим ЧС в двух районах - Темниковском и Ельниковском, также режим ЧС вводился в закрытом городе Сарове и городе Первомайске, расположенных в Нижегородской области, куда распространился пожар. 24 августа рабочая группа правительственной комиссии приняла решение о введении межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.