Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Родители могут наблюдать за своими новорожденными детьми в отделениях реанимации и патологии в рамках пилотного проекта, к нему присоединились еще три стационара в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, каждый год в Москве появляются на свет более 120 тыс. детей.

"Случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных. <...> Расширяя пилотный проект, мы недавно подключили к нему еще три стационара. Теперь родители могут наблюдать за малышами, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях инфекционной клинической больницы № 2, Морозовской детской городской больницы и в роддоме ГКБ № 15 им. Филатова", - написал мэр.

Он отметил, что в рамках пилотного проекта, который проходит в перинатальном центре ГКБ № 24, на кувезах для недоношенных детей были установлены камеры видеонаблюдения. И родители могут постоянно следить за состоянием своих малышей. Для получения доступа к видеотрансляции родители должны написать заявление, а решение принимает заведующий отделением или лечащий врач.

Видеотрансляция проходит круглосуточно, за исключением периодов, когда проводятся лечебно-диагностические манипуляции или технические работы. Видеозаписи не сохраняются и никуда не передаются, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга технических специалистов.

"За полтора года пилотного проекта этой возможностью воспользовалось 437 семей. Как показал опрос родителей, в 96% случаев наблюдение за ребенком приносило им спокойствие", - добавил Собянин.