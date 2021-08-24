Свыше 500 тыс. жителей Пермского края вакцинировались от коронавируса

ПЕРМЬ, 24 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. жителей Пермского края завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет около 41% от плана вакцинации. Об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Порядка 642 тыс. человек вакцинировались от коронавируса, при этом более 500 тыс. человек сделали прививку обоими компонентами", - рассказали в ведомстве.

Активнее всего вакцинируются работники медицинских организаций, в том числе волонтеры - 86%. На втором месте работники организаций социального обслуживания - 65,1%, на третьем - работники предприятий промышленности - 63,5%. Однако на ряде промышленных предприятий, находящихся в федеральном подчинении, привито чуть более 20% работников. Также привито чуть более половины сотрудников сферы образования и студентов.

В министерстве планируют привить к осени порядка 1,2 млн человек, это примерно половина от общего населения края. На сегодня в крае работает 118 прививочных пунктов, задействована 251 прививочная бригада. Всего в регион поступило более 737 тыс. комплектов вакцин.

По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных служащих. По данным регионального Минздрава, всего в регионе выявлено более 83,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 73,7 тыс. человек, умерли 3,8 тыс. В области продолжает действовать масочный режим, запрещены массовые мероприятия и работа крупных торговых центров по выходным.