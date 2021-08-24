Победители кадрового проекта "Моя Мордовия" создали в республике экспертный клуб

ТАСС, 24 августа. Победители кадрового проекта "Моя Мордовия" организовали в республике экспертный клуб, также шесть из сорока победителей назначены на управленческие должности, в том числе в правительство региона. Об этом сообщил во вторник ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов.

"Мы нацелены на проведение открытых кадровых конкурсов и возрождение институтов личностного и профессионального роста. Один из таких проектов - "Моя Мордовия". Победителями стали 40 человек, каждый из них предложил свое видение развития региона в самых разных сферах: от экологии и до урбанистики. Победители самоорганизовались в экспертный клуб, у нас проводятся регулярные встречи, а несколько человек уже получили высокие должности, в том числе в правительстве республики", - сказал Здунов.

По его словам, один из победителей стал министром, еще один - первым заместителем министра, также два человека получили должности заместителей министров, еще один победитель возглавил региональное представительство НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", один стал советником директора Центра развития конкурентоспособности Республики Мордовия.

Здунов отметил, что подобные конкурсы призваны создать благоприятные условия для молодых специалистов, для их возвращения в Мордовию, где раньше, возможно, они не видели перспектив для личностного роста.

Проект "Моя Мордовия" начал реализовываться в республике в начале марта, он состоял из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. К участию приглашались граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. При этом от участников не требуется обязательного опыта госслужбы. Участие в конкурсе приняли более 6 тыс. уроженцев региона.