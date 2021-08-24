Роспотребнадзор готовит иск из-за переноса концерта группы "Руки вверх" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск из-за переноса концерта группы "Руки Вверх" в Екатеринбурге на два года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Концерт группы "Руки вверх" должен был состояться 20 июня 2020 года на площадке "Екатеринбург Арена", однако его перенесли на 3 июля 2021 года из-за пандемии ковида. Тем не менее в июне 2021 выступление перенесли еще раз. Ожидается, что концерт смогут провести 4 июня 2022 года.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на отказ от культурно-зрелищного мероприятия, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств за концерт группы "Руки Вверх", присоединиться к групповому иску", - говорится в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора, компания, отвечающая за организацию тура, отказывается возвращать деньги за билеты. В ответ на запрос об этом организатор "направляет однотипные ответы с отказом, не приводя доводы о том, какие именно расходы и в связи с чем понес исполнитель, а также ссылаясь на не имеющую отношение к оказанию концертных услуг судебную практику".