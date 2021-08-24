Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Новосибирские власти увеличили число рабочих на площадке возводимой к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года ледовой арены (ЛДС) в Новосибирске, чтобы ликвидировать отставание от графика, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы - трудовые и финансовые", - говорится в сообщении со ссылкой на министра строительства региона Ивана Шмидта.

По его словам, ледовая арена будет построена своевременно. Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был составлен с запасом, предполагалось завершить работы заблаговременно, теперь "придется проявить обычный строительный героизм", отметил он.

Ранее Шмидт сообщал, что причиной отставания от графиков строительства стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, в регионе "практически в чрезвычайной ситуации" работает координационный штаб по достройке объекта. Министр также сообщил, что власти ликвидировали дефицит бюджета на возведение объекта, о котором ранее сообщала Контрольно-счетная палата региона.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.