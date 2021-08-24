Мордовия планирует выполнить план по вакцинации населения от COVID-19 к сентябрю

ТАСС, 24 августа. Власти Мордовии рассчитывают к сентябрю выполнить план по вакцинации населения от коронавируса. Вторым компонентом в республике уже привито почти 249 тыс. человек, план по завершенной вакцинации выполнен на 66%, рассказал ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов.

"Мы вышли на такой уровень, что каждые 3-5 дней получаем вакцину, и более 80% поступившей вакцины уже израсходовали, что позволило нам выполнить план по завершенной вакцинации на 66%. Мы входим в первую десятку регионов с высокими темпами вакцинации, Дубенский и Кадошкинский районы уже выполнили план (60% от всего взрослого населения). Но нет предела совершенству, поэтому проводим ежедневные штабы, пропагандируем, убеждаем с помощью личного примера, что нужно вакцинироваться. Перед нами стоит задача выполнять весь план по вакцинации к сентябрю", - сказал Здунов.

Он уточнил, что сейчас особое внимание уделяется пожилым людям, эта группа населения привита на 46% и это 8 место в России. Наиболее активно идет процесс вакцинации этой категории населения, так как смертность от коронавируса выше именно в возрасте 60+. "В конце августа в Мордовию активно возвращается после летних каникул молодежь, с теми из них, кто не привился, мы поработаем", - отметил врио главы Мордовии.

Как сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин, в республику поступило 353 700 доз вакцины, всего привито 285 049 человек (73,4% от плана, план - 388 270 человек), в том числе 248 628 получили две дозы вакцины. Выполнение плана по завершенной вакцинации составляет 65,8%, охват всего населения первым компонентом - 36,6%.

По данным властей республики, заболеваемость коронавирусом в Мордовии пока не снижается, лечение в ковидных госпиталях получают почти 1 300 пациентов, не снижается и число выявляемых случаев коронавируса - около 70 человек в день. В общей сложности в республике в 10 инфекционных госпиталях развернуто более полтора тысяч коек.

За период пандемии в республике на 24.08.2021 г. зафиксировано 25 547 случаев заражения коронавирусом, 22 204 человека выздоровели, 465 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.