В Петербурге разрешили увеличить количество участников мероприятий до 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий в Санкт-Петербурге разрешено увеличить с 75 до 1 тысячи человек при условии соблюдения санитарных правил. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленное постановление по противодействию распространению коронавируса, по которому с 27 августа в городе отменяются отдельные ограничения.

"С 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления главного государственного санитарного врача РФ. <...> В настоящее время - до 1 000 человек. Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Там уточнили, что с 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь документ или QR-код, подтверждающие прохождение вакцинации, или QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции, или QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

"С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Согласно документу, действующие в городе ограничения продлеваются по 26 сентября.