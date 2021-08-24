Пропускную способность челябинского участка трассы "Урал" увеличат в 4,7 раза

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Пропускную способность одного из самых сложных участков федеральной автотрассы М-5 "Урал" в Челябинской области увеличат до 6 283 автомашин в час, то есть почти в 4,7 раза, до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Итогом масштабной реконструкции станет преобразование одного из самых сложных участков трассы М-5 "Урал" в горнозаводской зоне Челябинской области из двухполосной дороги III категории в четырехполосную I-б категории. Пропускная способность отрезка увеличится с 1 338 авт/час до 6 283 авт/час, что принципиально важно для пользователей дороги, которая проходит по 10 регионам России", - сказано в сообщении.

Уточняется, что суммарная протяженность реконструируемого участка составляет 45 км. Работы поделены на три этапа и подразумевают строительство нескольких мостов, эстакад, разноуровневой развязки, объездной дороги в районе города Сима, что даст возможность водителям проезжать этот отрезок пути со скоростью 90 км/ч вместо 60 км/ч, и других сооружений. Работы проводят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Трасса М-5 "Урал" связывает Москву и ряд регионов на востоке страны. Проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.