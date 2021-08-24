Число первоклассников в Тюменской области в этом году выросло на 20%

ТЮМЕНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Количество первоклассников в Тюменской области в новом учебном году увеличилось на 5 тыс. человек по сравнению с прошлым годом и составит 26,3 тыс., сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера.

"Численность первоклассников в Тюменской области в 2021 году увеличилась на 5 тысяч человек и составит 26,3 тысячи человек. Общее число школьников выросло на 11,3 тысячи человек, причем не только за счет областной столицы, но и в муниципалитетах региона. Количество воспитанников детских дошкольных учреждений увеличилось на 1,6 тысячи <...>. Наибольший рост количества воспитанников - на 16,8 тысячи человек - показывает сфера дополнительного образования", - сообщил Райдер на очередном онлайн-заседании регионального правительства.

Директор департамента отметил, что процедуру приемки перед новым учебным годом прошли 100% образовательных организаций региона.