В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 833, до 6 785 374, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался ниже 19 000 впервые с 23 июня. В относительном выражении он составил 0,28%.

В частности, в Московской области за сутки выявили 1 125 новых случаев, в Москве - 1 105, в Санкт-Петербурге - 600, в Свердловской области - 521, в Ростовской - 483.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение прямо сейчас, немного снизилось и составило 554 257.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 636. Всего уже выздоровели 6 053 503 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 616 пациентов в Московской области, 521 - в Нижегородской области, 491 - в Республике Башкортостан, по 463 - в Свердловской области и Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 794 против 776 днем ранее. Всего от инфекции умерли 177 614 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,62%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных исхода в Краснодарском крае, 31 - в Свердловской области, 29 - в Пермском крае, по 28 - в Воронежской и Ростовской областях, 25 - в Челябинской области.