{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Санкт-Петербурге выявили 600 случаев заражения коронавирусом за сутки

Это минимум с 13 октября 2020 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 600. Прирост стал минимальным с 13 октября 2020 года, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в городе выявили 691 случай, всего с начала пандемии - 568 476.

За сутки выписаны по выздоровлению 801 пациент, всего вылечились 545 686 человек. Число летальных исходов за сутки составило 39 случаев, умерли 20 332 человека.

В настоящее время в городе болеют 2 448 человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Песков заявил, что новые дополнительные выплаты россиянам сейчас не планируются
Читать полностью