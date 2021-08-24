В Санкт-Петербурге выявили 600 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 600. Прирост стал минимальным с 13 октября 2020 года, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в городе выявили 691 случай, всего с начала пандемии - 568 476.

За сутки выписаны по выздоровлению 801 пациент, всего вылечились 545 686 человек. Число летальных исходов за сутки составило 39 случаев, умерли 20 332 человека.

В настоящее время в городе болеют 2 448 человек.