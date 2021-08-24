{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавший при стрельбе в мае в Екатеринбурге сотрудник Росгвардии получил госнаграду

Его напарника также наградили медалью "За заслуги в укреплении правопорядка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Пострадавший при стрельбе в районе Химмаш в Екатеринбурге в конце мая старший прапорщик Росгвардии представлен к государственной награде - медали "За отличие в охране общественного порядка". Об этом сообщил ТАСС Герой России, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов.

Вечером 30 мая бывший сотрудник органов внутренних дел Сергей Болков открыл стрельбу из окна дома, в результате чего пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании подозреваемый начал стрелять в бойцов СОБР, произведя не менее 10 выстрелов, никто из них не пострадал. Возбуждено уголовное дело, суд избрал стрелявшему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Получивший ранение старший прапорщик Александр Погадаев за смелость и отвагу, проявленную при охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями, установленным порядком представлен к государственной награде - медали "За отличие в охране общественного порядка", документы находятся в администрации президента РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что напарник Погадаева сержант полиции Андрей Павлов приказом директора Росгвардии награжден медалью "За заслуги в укреплении правопорядка".

Теги
РоссияСвердловская область
Проект модернизации дороги у аэропорта Новосибирска пройдет экспертизу в 2021 году
Реконструкцию планировали начать в 2025 году и закончить к 2029 году
Читать полностью