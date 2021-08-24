В "Артеке" обучили завучей по воспитательной работе для десяти пилотных регионов

ТАСС, 24 августа. Заместители директоров школ по воспитательной работы прошли обучение в Международном детском центре "Артек", чтобы приступить к работе в десяти пилотных регионах, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

В рамках мероприятия он участвовал в секции, где эксперты, представители власти и дети - участники Российского движения школьников - обсуждали развитие воспитательной работы в школах страны.

"С 1 сентября 10 пилотных регионов, в том числе Севастополь, получат заместителей по воспитательной работе <...>. Они уже прошли обучение в "Артеке", и сейчас эти люди должны с 1 сентября прийти в школы", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что в задачи специалистов входит, в частности, опробовать на практике программы, которые направлены на воспитание школьников и будут подготовлены экспертами, "чтобы потом практика стала общенациональной".

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что министерство намерено принять до конца года федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". По его словам, проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок к закону об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах.