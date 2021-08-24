МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда молодежи за границу, что, по его мнению, связано с пробелами в воспитательной работе.

"Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной, и наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает", - сказал он на Республиканском педсовете во вторник, сообщает президентская пресс-служба.

При этом он пояснил, что патриота может воспитать только патриот, и в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель. "Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусские педагоги готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом, но "есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования". "Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты", - сказал президент Белоруссии.

Он обратил внимание, что зачастую в соседних странах белорусским студентам вкладывают в голову не столько новые знания, сколько "другую идеологию, делают из них идейных противников белорусского государства". По словам президента, прошлый год показал, что есть предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

"Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем, - сказал он. - В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х, во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Вспомните программы Сороса. Мы вовремя свернули их здесь, но след остался, свою лепту вносит и цифровизация - дети ушли с головой в интернет".