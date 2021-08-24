Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев

ТАСС, 24 августа. Не менее 20 тыс. афганцев смогут бесплатно поселиться в жилье, которое сдается в странах мира на платформе онлайн-сервиса Airbnb. Об этом во вторник сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески на своей странице в Twitter.

"С сегодняшнего дня Airbnb начнет размещать 20 тыс. афганских беженцев по всему миру бесплатно", - написал Чески. Размещение афганцев оплатит компания, а жилье предоставят пользователи сервиса. "Мы не смогли бы сделать это без отзывчивости хозяев", - подчеркнул глава Airbnb.